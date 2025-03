Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça da Espanha anulou a sentença do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, que havia sido condenado por estupro. A Justiça considerou que o depoimento da vítima não era suficiente para manter a sentença. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. Ele foi preso em janeiro de 2023, ficou na prisão por 14 meses e saiu em liberdade provisória no ano passado, depois de pagar uma fiança de cerca de R$ 6 milhões. E ainda: Museu de Arte de São Paulo inaugura edifício anexo ao prédio original nesta sexta (28).



