Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país teve alta de 1,4%, na comparação com o quarto trimestre de 2024. Frente ao primeiro trimestre do ano passado, a alta foi de 3,5%. O resultado positivo foi puxado principalmente pelo bom desempenho da agropecuária, que cresceu mais de 12% no primeiro trimestre. E ainda: Termina nesta sexta o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda.