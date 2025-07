Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O número de turistas que visitaram o Brasil no primeiro semestre do ano cresceu quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos visitantes no período veio da Argentina, com mais de 2,3 milhões de turistas. Chile e Estados Unidos aparecem em seguida, com cerca de 400 mil turistas cada. E ainda: Lei elimina atenuantes de idade para crimes sexuais.



