Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O mês de julho começou com temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina. Na cidade de São Joaquim (SC), os termômetros marcaram -5°C, assim como em Urupema (SC), onde também nevou. Na manhã desta terça (1º), a sensação térmica na cidade era de -25ºC. Cerca de 10 municípios catarinenses amanheceram com temperaturas abaixo de zero. Segundo a previsão do tempo, essa terça será o dia mais gelado da atual onda de frio. E ainda: Pedágios em São Paulo ficam mais caros a partir desta terça-feira (1º).



