Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal realizaram nesta terça (11) uma operação contra fraudes em licitações públicas. Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal. As investigações começaram no ano passado. E ainda: Inflação perde força em janeiro e alcança menor índice para o mês desde o início do Plano Real.