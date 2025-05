Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (13)

As mortes em acidentes com moto subiram 12,5%, segundo dados do Atlas da Violência 2025. 13,5 mil motociclistas morreram em 2023, o que representa 39% dos acidentes com mortes no trânsito, no ano. Piauí, Ceará, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pernambuco e Maranhão, por exemplo, são os estados onde mais da metade dos acidentes com morte no trânsito são com motocicletas. E ainda: Traficante morre em tiroteio no Complexo da Maré.



