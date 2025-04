Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As polícias dos estados de Goiás e São Paulo realizam uma operação conjunta para desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias, que movimentou mais de R$ 3 milhões em três meses. Quase 30 mandados de prisão foram cumpridos. E ainda: Brasil abre mais de um milhão de pequenos negócios no primeiro trimestre do ano.



