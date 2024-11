Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta terça (15)

A polícia prendeu três homens em Brasília suspeitos de vender ilegalmente o medicamento sedativo Zolpiden. A investigação começou após a denúncia de uma mãe que tem uma filha viciada no remédio, muito utilizado no tratamento contra insônia. Durante a operação, foram apreendidos 450 comprimidos em uma farmácia. E ainda: Coreia do Norte explode estradas perto da fronteira, e militares sul-coreanos disparam tiros de advertência.