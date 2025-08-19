Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que define se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS durante o período de afastamento do trabalho. A lei Maria da Penha garante à mulher o direito de se licenciar do emprego por até seis meses sem perder o vínculo. E ainda: EUA: furacão perde força, mas obriga evacuações.



