Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (19)

STF adia decisão sobre vítimas de violência doméstica. EUA: furacão perde força, mas obriga evacuações.

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que define se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS durante o período de afastamento do trabalho. A lei Maria da Penha garante à mulher o direito de se licenciar do emprego por até seis meses sem perder o vínculo. E ainda: EUA: furacão perde força, mas obriga evacuações.

  • Defesa Civil
  • Educação
  • Furacão
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • MEC (Ministério da Educação)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Violência Doméstica

