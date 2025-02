Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pelo menos 66 pessoas morreram durante um incêndio num resort de esqui no noroeste da Turquia. O fogo começou no restaurante que fica no quarto andar do hotel, e se espalhou rapidamente. Mais de 200 hóspedes e funcionários estavam no prédio. E ainda: Criminosos fortemente armados roubam carro no Rio de Janeiro.