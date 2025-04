Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um bebê morreu depois do desabamento de uma casa, na zona norte de São Paulo. Cinco pessoas foram resgatadas com vida, mas um bebê de aproximadamente quatro meses morreu. Um dos sobreviventes, um idoso de 70 anos, teve queimaduras de primeiro e segundo grau e foi encaminhado para um pronto-socorro. As outras pessoas tiveram escoriações e também foram levadas para atendimento médico. O desabamento da casa aconteceu devido a uma explosão, que foi provocada pelo vazamento de gás no imóvel. E ainda: MEC abre inscrições para rede nacional de cursinhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!