Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IPCA-15, também conhecido como prévia da inflação, desacelerou em maio, segundo números divulgados nesta terça (27) pelo IBGE. Segundo o órgão, o índice neste mês foi de 0,36%, 0,07 ponto percentual abaixo do registrado em abril, quando o IPCA-15 teve alta de 0,43%. De janeiro a maio, a alta acumulada é de 2,8%. Em 12 meses, o acumulado é de 5,4%. E ainda: Gastos de turistas estrangeiros no Brasil chegaram a quase R$ 4 bilhões, em abril.



