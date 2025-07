Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula sancionou a lei que endurece as penas para furto, roubo e receptação de fios da rede elétrica. A nova legislação também abrange cabos ferroviários e metroviários, além dos fios elétricos. Agora, a pena para furto desses materiais sobe de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos de prisão. No caso de roubo, a pena, atualmente de 4 a 10 anos, poderá ser aumentada de um terço até a metade. Já a pena por receptação, que hoje varia de 1 a 8 anos, poderá ser dobrada. Se os crimes causarem prejuízo a serviços públicos ou privados essenciais, a punição será ainda mais rigorosa. E ainda: Incêndios florestais deixam Portugal em alerta.



