Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A produção industrial teve leve alta em abril, segundos os números divulgados nesta terça (3) pelo IBGE. O setor cresceu 0,1% na comparação com março. Foi o quarto mês consecutivo de crescimento no ano, que acumula alta de 1,4% em 2025. Nos últimos 12 meses, o setor avançou 2,4%. E ainda: Vendas para o Dia dos Namorados devem subir 4,8% em São Paulo.



