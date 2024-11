Ataque russo deixa seis mortos e 20 feridos na Ucrânia

Um ataque russo com dezenas de drones matou pelo menos seis pessoas e feriu mais de 20 no sul da Ucrânia. Segundo a agência Reuters, entre os feridos estão cinco crianças. As explosões causaram incêndios e destruição em prédios. A Força Aérea ucraniana informou que abateu dois mísseis e 39 dos 74 drones utilizados no ataque. Milhares de pessoas já morreram devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.