Autoridades confirmam que não há sobreviventes no acidente entre avião e helicóptero nos EUA

Um representante do Corpo de Bombeiros confirmou que não há sobreviventes no acidente entre avião e helicóptero militar em Washington (EUA), na noite de quarta-feira (29). No voo comercial, haviam 60 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave do Exército tinha três ocupantes. Entre os mortos no acidente estão os ex-campeões mundiais de patinação artística Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov e o filho de ambos. A família de russos morava nos Estados Unidos desde a década de 1990.