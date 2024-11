Auxílio-doença pode ser solicitado em agências dos Correios

A partir de agora, o auxílio-doença pode ser solicitado em 2.600 agências dos Correios no Brasil. Essas unidades se juntam a outras 1.600 agências da Previdência Social que já realizavam esse serviço. O objetivo é agilizar as concessões do auxílio-doença e beneficiar segurados sem acesso à internet ou com dificuldades para usar o aplicativo Meu INSS. O tempo médio de análise dos pedidos de benefícios é atualmente de 15 dias.