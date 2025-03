Um avião da American Airlines pegou fogo logo depois de pousar no Aeroporto Internacional de Denver, no estado do Colorado, nos EUA. Os 172 passageiros e seis tripulantes a bordo conseguiram sair da aeronave. 12 pessoas foram socorridas com ferimentos leves.



