Avião que caiu na Índia atingiu alojamento estudantil e número de vítimas pode aumentar

A polícia da Índia informou que não há sobreviventes na queda do avião com 242 pessoas a bordo. A aeronave da Air Índia partiu de Ahmedabad em direção ao aeroporto de Gatwick, em Londres, e caiu minutos após a decolagem. O acidente foi ainda mais devastador pelo fato de o Boeing 787 Dreamliner ter atingido um alojamento estudantil em uma área residencial. O número de vítimas pode aumentar.



