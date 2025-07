Banco Central confirma vazamento de 11 milhões de chaves Pix

O Banco Central informou que 11 milhões de chaves Pix foram vazadas a partir do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O acesso indevido ocorreu no domingo e envolveu dados cadastrais que não permitem movimentação financeira ou acesso às contas. As senhas dos clientes não foram comprometidas e o problema de segurança foi resolvido.



