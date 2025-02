Banco Central diz que R$ 241 milhões esquecidos em bancos foram sacados em dezembro

O balanço mais recente do Banco Central mostra que R$ 241 milhões que haviam sido esquecidos por correntistas em instituições financeiras foram sacados em dezembro de 2024. Apesar disso, ainda há mais de R$ 9 bilhões a serem retirados. No final do ano passado, esses recursos foram transferidos para o Tesouro Nacional. Até a publicação de novas regras, o dinheiro só pode ser acessado por ações judiciais. Mais de 27 milhões de correntistas já realizaram o resgate, representando apenas 36% do total disponível.