BNDES divulga lista de aprovados em concurso público com 150 vagas

Nesta quinta (30), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou a lista de aprovados no último concurso público. A relação está disponível no diário oficial da União e no site da Fundação Cesgranrio. Serão preenchidas 150 vagas com salários iniciais que podem chegar a R$ 20.900. Informações sobre convocações serão publicadas no site do BNDES.