Brasil pode chegar a 24 milhões de adultos com diabetes até 2050

Nesta quinta-feira (26) é comemorado o Dia Nacional do Diabetes. A data tem como objeto conscientizar sobre a doença e os fatores de risco. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros de 20 a 79 anos têm a doença. A projeção é que, até 2050, o total de diagnósticos chegue a 24 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 62% das pessoas diagnosticadas são do sexo feminino e 27% têm entre 60 e 69 anos. O diabetes acontece quando o organismo não produz insulina ou não absorve bem o hormônio, responsável pelo controle da glicose no sangue. O programa Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos para o tratamento.



