Brasil recebe recorde de turistas estrangeiros no início de 2025

O Brasil recebeu 3,7 milhões de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano. Este número é quase 48% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os estados com maior entrada de estrangeiros foram São Paulo , Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.



O Ministério do Turismo atribui os resultados a ações promocionais e investimentos em infraestrutura. O Brasil é o terceiro destino mais visitado da América do Sul.



