Brasil se torna o segundo maior fabricante de ar-condicionado do mundo

O Brasil produziu seis milhões de aparelhos de ar-condicionado em um ano, posicionando-se como o segundo maior produtor mundial do eletrodoméstico, atrás apenas da China. No ano anterior, o Brasil estava na quinta posição. O crescimento na produção foi de 38%. A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos atribui esse aumento às temperaturas extremas enfrentadas pelo país nos últimos anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!