Brasil sobe oito posições e ocupa 36º lugar no ranking global da felicidade

A ONU divulgou o relatório sobre a felicidade. O Brasil subiu oito posições e ocupa o 36º lugar no ranking global. Este avanço coloca o país como o segundo mais bem classificado na América do Sul, atrás apenas do Uruguai, que ocupa a 29ª posição. A Finlândia foi eleita, pela oitava vez seguida, o país mais feliz do mundo, seguido por Dinamarca, Islândia e Suécia. O Afeganistão repetiu a posição de 2024 e ficou no último lugar.



