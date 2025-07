Buscas por desaparecidos continuam após enchente no Texas, nos EUA

Cerca de 170 pessoas continuam desaparecidas uma semana após a forte enchente que surpreendeu moradores de várias cidades no Texas, nos Estados Unidos. As buscas seguem nesta sexta-feira (11). Pelo menos 120 pessoas morreram na tragédia, entre elas 36 crianças. Voluntários atuam para ajudar os afetados pelo desastre, enquanto autoridades continuam sendo questionadas pela falta de sistemas de alerta contra enchentes na região.



