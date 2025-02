Calor extremo faz consumo de energia bater recorde

Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam que o Brasil registrou três recordes de consumo de energia em 2025. O mais recente ocorreu às 14h42 de quarta-feira (12) com uma demanda de 103.785 megawatts. Anteriormente, na segunda-feira, foi registrada uma demanda de 103.335 megawatts. A onda de calor nas regiões brasileiras é apontada como a principal razão para esse aumento. O sistema elétrico tem conseguido atender à demanda crescente. Segundo Caroline Silva, "o sistema elétrico brasileiro tem mostrado capacidade para atender ao aumento da demanda".