Calor intenso faz prefeitura instalar tendas para hidratação de população de rua em SP

O estado de São Paulo está em alerta devido ao forte calor. Em algumas cidades do interior, as temperaturas podem atingir 36 graus, enquanto na capital, os termômetros devem ultrapassar 32 graus nos próximos dias. A partir desta terça (11), 10 tendas serão instaladas em pontos de grande movimento na cidade para distribuir água, chá gelado, sucos e frutas à população, beneficiando principalmente as pessoas em situação de rua.