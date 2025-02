Câmera corporal de policial registra momento em que ele resgata bebê de incêndio, nos EUA

Nos Estados Unidos, a câmera corporal de um policial registrou o momento em que ele resgata um bebê de um incêndio em um apartamento. O agente precisou usar um pano no rosto para se proteger da fumaça e entrar no imóvel. A bebê de apenas três meses foi resgatada e levada para fora do prédio.



