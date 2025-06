Capitais do Sudeste enfrentam temperaturas recordes nesta sexta-feira (13)

As capitais do Sudeste esperam enfrentar temperaturas ainda mais baixas nesta sexta-feira (13). No Rio de Janeiro , a menor temperatura do ano foi registrada no Alto da Boa Vista, com 11,5 graus. Em Belo Horizonte, a previsão é de que os termômetros caiam para 8 graus, batendo o recorde anterior de 8,5 graus. Em São Paulo , espera-se que o recorde de 9,6 graus registrado em maio seja superado. Além disso, ontem a capital paulista experimentou a tarde mais fria do ano, com máxima de 17 graus.



