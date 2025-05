Casal de funcionários da embaixada de Israel é morto a tiros em Washington, nos EUA

O presidente Donald Trump manifestou solidariedade às famílias do casal de funcionários da embaixada de Israel mortos a tiros em Washington, capital dos Estados Unidos. O ataque terrorista ocorreu nas proximidades do Museu Judaico, a cerca de dois quilômetros da Casa Branca. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou o reforço na segurança de todas as missões diplomáticas israelenses no exterior. Tanto Netanyahu quanto Trump condenaram o crime, classificando-o como um ato de antissemitismo. As vítimas, Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, eram namorados e trabalhavam juntos na embaixada israelense. Um suspeito foi detido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!