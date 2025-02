O Centro de Apoio ao Trabalhador em Empreendedorismo (Cate) está com mais de 1.300 vagas abertas em São Paulo. Os interessados podem se cadastrar no portal do entro na internet ou em um dos mais de 40 postos presenciais na capital paulista. A maioria das oportunidades é para o setor de comércio e serviços, com salários que podem chegar a pouco mais de R$ 3.600.