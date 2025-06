Cerca de 528 mil passageiros devem passar pelos principais terminais de São Paulo neste feriado

Em São Paulo, 528 mil passageiros vão passar pelos três principais terminais da cidade, até a próxima segunda-feira (23). Quase mil ônibus extras estão sendo disponibilizados até sábado (21), para atender a demanda de passageiros no fluxo de saída para o feriado. Os destinos mais procurados pelo paulistano são o interior e o litoral do estado, além das capitais Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro e as regiões do sul de Minas e o Vale do Paraíba.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!