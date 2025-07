Chuvas intensas na Coreia do Sul provocam mortes e evacuações

Na Coreia do Sul, chuvas intensas ocorrem pelo terceiro dia consecutivo. Quatro pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Aproximadamente 5 mil pessoas foram forçadas a deixar suas residências. O serviço meteorológico local alerta para riscos de deslizamentos e inundações até amanhã. As áreas oeste e sul são as mais impactadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!