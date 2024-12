Cinco pessoas são presas por furto de combustível no interior de São Paulo

Cinco pessoas foram presas por furto de combustível em Paulínia, no interior de São Paulo. Por meio de uma denúncia, os guardas encontraram um sítio na área rural da cidade, usado como depósito dos produtos furtados. A suspeita é de que o grupo adulterasse e armazenasse o combustível no local, junto de outros produtos perigosos e inflamáveis. Além das cinco pessoas presas, duas carretas usadas para transporte do material também foram apreendidas.