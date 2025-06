Com frio intenso, São Paulo deve ter máxima de 15ºC nesta quinta (12)

O frio continua em São Paulo e as temperaturas devem permanecer baixas até o fim de semana. Nesta quinta (12), a cidade amanheceu com muitas nuvens e os termômetros registraram 9,7ºC. A temperatura máxima prevista é de 15ºC. O ar frio de origem polar atua sobre o sudeste do Brasil. Desde domingo, a Defesa Civil mantém estado de alerta pelo forte frio na capital paulista e realiza a Operação Baixas Temperaturas para atender população em situação de rua.



