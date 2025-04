Comissão que vai discutir a ampliação da isenção do IR pode ser instalada nesta semana

A comissão especial que vai discutir a ampliação da isenção do IR para R$ 5 mil pode ser instalada nesta semana. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ser o relator do projeto enviado pelo presidente Lula. Se aprovado, cerca de dez milhões de pessoas vão deixar de declarar imposto de renda, a partir de 2026. Atualmente, a isenção vale para quem ganha até dois salários mínimos por mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!