Comitiva de Israel vai ao Catar negociar cessar-fogo na Faixa de Gaza

Os Estados Unidos e o Catar anunciaram uma nova rodada de negociações para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Um porta-voz do governo israelense confirmou a chegada de um representante da delegação no Qatar no domingo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, mencionou que a morte do chefe do Hamas pode facilitar um acordo. Ele também destacou a importância da libertação dos 101 reféns mantidos pelos militantes e a retirada das tropas israelenses da região.