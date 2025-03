Conselho Nacional de Educação publica resolução com orientações sobre o uso de celulares nas escolas

O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que autoriza o uso de celulares e dispositivos digitais em sala de aula apenas para fins pedagógicos, e sempre com a supervisão de professores e profissionais da educação. O uso é proibido sem autorização durante toda a rotina escolar, incluindo nos intervalos. Na educação infantil, o uso de telas não é recomendado; nos primeiros anos do ensino fundamental, deve ser restrito; já nos anos finais e no ensino médio, a utilização deve ser progressiva. A decisão sobre onde guardar os aparelhos durante as aulas fica a critério de cada escola.



