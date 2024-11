Consumo de álcool provoca 12 mortes por hora no Brasil

Um estudo da Fiocruz indica que o consumo de álcool resulta em média 12 mortes por hora no Brasil. Em 2019, os homens representaram 86% das mais de 104 mil mortes registradas. No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou R$ 1,1 bilhão com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais relacionados ao uso de bebida alcoólica.