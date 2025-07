Conta de energia segue com bandeira vermelha em julho

O preço da energia elétrica vai continuar pesando no orçamento das famílias brasileiras em julho. Isso porque a bandeira vermelha foi mantida neste mês pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com isso, as contas de julho vão continuar com o adicional de R$ 4,46 a cada 100 kilowatts consumidos por hora. A manutenção da cobrança se dá pela queda no volume de água nas hidrelétricas, o que exige o acionamento das usinas termelétricas.



