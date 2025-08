Conta de luz fica mais cara a partir desta sexta-feira (1º)

Começa a valer nesta sexta-feira (1º), a nova bandeira tarifária da conta de luz, que passa a ser vermelha nível 2. Com a mudança na bandeira tarifária, a conta de luz vai ficar mais cara. O aumento é de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) justifica a mudança pelas chuvas abaixo da média em todo o país. Com a queda no nível dos reservatórios, é preciso acionar usinas termelétricas, que têm um custo mais alto de produção. No primeiro semestre, a conta de luz acumulou alta de quase 7%, superando a inflação do período, que ficou em 2,99%.



