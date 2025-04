Denúncias de violência na internet contra crianças aumentam 8% nos primeiros três meses do ano

As denúncias de violência contra crianças e adolescentes na internet cresceram durante os três primeiros meses do ano. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram 570 denúncias de janeiro a março deste ano, um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2024. As queixas foram registradas pelo Disque 100, serviço do governo disponível 24 horas por dia, para receber denúncias de violações dos direitos humanos.



