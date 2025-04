Desemprego aumenta no primeiro trimestre de 2025 e taxa de desocupação atinge 7%

O desemprego aumentou no primeiro trimestre de 2025. A taxa de desocupação ficou em 7%, a menor já registrada para o período. Mesmo assim, no quarto trimestre de 2024, o índice era 0,8 ponto percentual menor, com a taxa de desemprego em 6,2%. Atualmente, 7 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!