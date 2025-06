Desemprego cai para 6,2% em maio e trabalho com carteira assinada bate recorde

A taxa de desemprego caiu no Brasil e chegou a 6,2% no trimestre encerrado em maio, o que equivale a 6,8 milhões de pessoas que estavam desocupadas no período, segundo o IBGE. Houve uma redução de 0,6% em comparação ao trimestre encerrado em fevereiro. Os dados divulgados ainda mostram um recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, que atingiu 39,8 milhões de pessoas, enquanto trabalhadores informais totalizaram 39,3 milhões no mesmo período.



