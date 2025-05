Desemprego fecha trimestre encerrado em abril em 6,6%

A taxa de desemprego ficou praticamente estável no Brasil no trimestre encerrado em abril. O índice de desocupação fechou o período em 6,6%, apenas 0,1 ponto percentual acima do trimestre terminado em janeiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 1 ponto percentual. Ainda segundo o IBGE, 103,3 milhões pessoas estavam empregadas, das quais 39,6 milhões tinham carteira assinada, o que é considerado um recorde.