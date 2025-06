Dia dos Namorados deve movimentar R$ 2,75 bilhões no comércio

O Dia dos Namorados será comemorado amanhã e as vendas devem alcançar cerca de R$ 2,75 bilhões. A Confederação Nacional do Comércio indica que o setor de calçados, roupas e acessórios deve representar 40% desse total. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos vêm em seguida.



