Dinheiro do extinto fundo PIS/Pasep é liberado nesta sexta-feira (25)

Começou, nesta sexta-feira (25), a segunda leva de pagamentos do antigo fundo PIS/Pasep, para quem tinha carteira assinada ou era servidor público entre 1971 e 1988. Nesta sexta vai receber quem fez a solicitação até o dia 31 de março. Mais de dez milhões de pessoas têm direito ao saque. Em caso de morte do beneficiário, os herdeiros podem solicitar os recursos, mas precisam ter o número de inscrição do PIS/Pasep do trabalhador falecido.



