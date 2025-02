Drones flagram mais de 1.500 golfinhos no mar da Califórnia (EUA)

Drones capturaram imagens de mais de 1.500 golfinhos da espécie Risso no mar da Califórnia. Os animais são conhecidos por viajar em grupos menores, geralmente com até 30 indivíduos. A cena foi considerada incomum devido à grande quantidade registrada. Nesta época do ano, os golfinhos costumam migrar para o sul e especialistas sugerem que a reunião se deve ao encontro de vários desses pequenos grupos durante a migração.